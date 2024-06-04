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İmza an meselesi! Van Bronckhorst Beşiktaş'a yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmza an meselesi! Van Bronckhorst Beşiktaş&#039;a yakın

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlıların bugünkü yönetim kurulu toplantısında olumlu bir karar çıkarsa Bronckhorst İstanbul’a davet edilecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yeni teknik adam konusunda sona yaklaşılıyor. Siyah beyazlılar daha önce de anlaşmaya yakın olduğu fakat son anda gerçekleşmeyen Giovanni van Bronckhorst’la bir görüşme gerçekleştirdi ve prensipte el sıkıştı. Hollandalı çalıştırıcıya yıllık 1,5 milyon avro ücret verileceği belirtildi. Bronckhorst konusunun bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleştirileceği ve olumlu bir karar alınması durumunda teknik adamın İstanbul’a davet edilerek sözleşme imzalanacağı belirtildi.

BİR ALTERNATİF DE BİLİC

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat ve yönetiminin listesindeki bir başka isim Slaven Bilic. Bronckhorst’ta bir aksilik yaşanması durumunda eski teknik direktörle irtibata geçileceği öğrenildi. Daha önce bir ön görüşme yapılan Hırvat çalıştırıcı net karşılık vermemişti. Siyah beyazlıların Ole Gunnar Solskjaer ile de irtibatta olduğu gelen haberler arasında. Yerli aday konusunda ise öne çıkan isim Sergen Yalçın. Arat’ın hoca konusunu birkaç gün içinde netleştirmek istediği ifade edildi.

YARDIMCISI İSTEMEMİŞTİ

Bronckhorst’la Fernando Santos’tan önce de anlaşma yapılmış fakat yardımcısı Türkiye’ye gelmek istemeyince defter kapanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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