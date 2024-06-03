Beşiktaş'ta 7 ayrılık! O isimler yeni sezonda olmayacak

Aboubakar sorunu! Beşiktaş’ın istenmeyen yıldızı teklifleri de reddediyor

Aboubakar sorunu! Beşiktaş’ın istenmeyen yıldızı teklifleri de reddediyor

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, takımda düşünülmeyen isimleri belirledi. Kadroda büyük değişime gitmesi beklenen Siyah-beyazlılarda transfer operasyonu başlıyor.

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.

Henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen Siyah-beyazlılar, futbol direktörü Samet Aybaba gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA GİDECEKLER BELLİ OLUYOR

Takımda düşünülmeyen isimleri belirleyen yönetimin 17 olan yabancı oyuncu sınırını 12'ye düşürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Yeni transferin gelecek olmasını da hesaba katan Beşiktaş'ta en az 7 oyunuya yol verilmesi bekleniyor.

Yeni teknik direktörün raporunu da önemseyecek olan yönetimin Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar'u göndermek istediği öne sürüldü.