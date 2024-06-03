Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta 7 ayrılık! O isimler yeni sezonda olmayacak

Beşiktaş'ta 7 ayrılık! O isimler yeni sezonda olmayacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta 7 ayrılık! O isimler yeni sezonda olmayacak

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, takımda düşünülmeyen isimleri belirledi. Kadroda büyük değişime gitmesi beklenen Siyah-beyazlılarda transfer operasyonu başlıyor.

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.

Henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen Siyah-beyazlılar, futbol direktörü Samet Aybaba gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta 7 ayrılık! O isimler yeni sezonda olmayacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA GİDECEKLER BELLİ OLUYOR

Takımda düşünülmeyen isimleri belirleyen yönetimin 17 olan yabancı oyuncu sınırını 12'ye düşürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Yeni transferin gelecek olmasını da hesaba katan Beşiktaş'ta en az 7 oyunuya yol verilmesi bekleniyor.

Yeni teknik direktörün raporunu da önemseyecek olan yönetimin Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar'u göndermek istediği öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Spor
Tansu Çiller'in eşi son yolculuğuna uğurlanıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe mesaisi başladı! İlk defa Samandıra'ya gitti! İşte o anlar - SporJose Mourinho'nun Fenerbahçe mesaisi başladı! İlk defa Samandıra'ya gitti! İşte o anlarDiyarbakırlı "Şalvarlı Mourinho"dan Gazze'ye destek - SporDiyarbakırlı "Şalvarlı Mourinho"dan Gazze'ye destekJude Bellingham, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı! Yaptığı hareket olay oldu - SporFenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Bellingham...Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a rekor teklif! Abdülkerim Bardakcı için İstanbul'a geliyorlar - SporSuudi Arabistan'dan Galatasaray'a rekor teklif!Real Madrid kutlamalarına Arda Güler damgası! Ancelotti istedi, milli yıldız taraftara seslendi - SporAncelotti'den Arda Güler'e büyük jest!Dünya basını Mourinho ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Artık bu forma benim derim' - SporDünya basını Mourinho ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Artık bu forma benim derim'
Sonraki Haber Yükleniyor...