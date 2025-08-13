Beşiktaş, sağ bek transferini Fransa'dan getiriyor! Kartal'ın hedefi Mulere

MURAD TAMER - Yönetim, kanayan yarayı acilen kapatmak için yeni hedefini belirledi. Siyah beyazlılar, bonservisi Fransız devi PSG’de olan ve geçen sezon Bundesliga’da Leverkusen forması giyen Nordi Mukiele Mulere’yi kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki sağ bekin durumu PSG’ye soruldu. Fransızlar, oyuncuyu bu sezon satmak ya da yine kiralamak istiyor.

B PLANI TEZE

Beşiktaş’ın bu transferdeki rakibi ise Everton. İngiltere Premier Lig ekibi, Mulere’yi bonservisiyle transfer etmeyi amaçlıyor. Beşiktaş’ın ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralamayı hedeflediği, Everton’un devreye girmesiyle bonservisin alınmasının da gündeme geldiği öğrenildi. Bu transferden olumsuz sonuç çıkması durumunda alternatif isim Monaco’nun sağ beki Jordan Teze. Piyasa değeri 9 milyon avro olan 25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Monaco ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.