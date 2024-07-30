Beşiktaş sonunda yabancılardan eksiliyor! Onana'ya talip var

Yabancı futbolcu sayısı azaltmak isteyen Beşiktaş'a müjdeli haber İtalya'dan geldi. Serie A ekibi Lecce, Onana'yı kiralamak istiyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Kadrodaki yabancı oyuncularını azaltması gereken Beşiktaş’a sevindirici haber geldi. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lecce, Onana’yı kiralamak istiyor. Kamerunlu oyuncunun da Lecce’ye sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa sürede gerçekleşeceği öğrenildi. Beşiktaş, Onana’yı geçen yıl Lens’ten transfer etmişti. Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Onana, devre arası transfer döneminde Marsilya’ya kiralanmıştı.

ONUR BULUT GİTTİ

Öte yandan sağ bek bölgesinde dün önemli gelişmeler yaşandı. Onur Bulut, Başakşehir'le anlaştı. Bunun üzerine siyah beyazlılar Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı için girişimde bulundu. Siyah beyazlılar bu transfer için takas ve bonservis olarak iki teklifte bulundu. Cevap bekleniyor. Bu arada cumartesi günü oynanacak Süper Kupa’nın biletleri (kale arkası 600, Doğu-Batı 1200 TL) bugün satışa çıkacak.