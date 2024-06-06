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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bu sezon 15 gol 18 asist yapan yıldız geliyor

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bu sezon 15 gol 18 asist yapan yıldız geliyor

Spor Haberleri

Teknik direktörünü açıklayan Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Karabağ'ın parlayan yıldızı Leandro Andrade'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini açıkladıktan sonra transferde de düğmeye bastı. Giovanni yönetiminde yeni sezona hazırlanacak Beşiktaş, Karabağ'dan Leandro Andrade'yi kadrosuna katmak istiyor.

KARABAĞ'IN YILDIZI İSTENİYOR

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde siyah-beyazlı takımın Karabağ'la bonservis pazarlığını sürdürdüğü, anlaşma olmaması halinde serbest kalma bedelini ödeyeceği ifade edildi. Haberde, Leandro Andrade'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 4 milyon Euro olduğu kaydedildi. Andrade'nin Karabağ'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bu sezon 15 gol 18 asist yapan yıldız geliyor - 1. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Karabağ formasıyla bu sezon 58 maçta süre alan Leandro Andrade, 15 gol ve 18 asist kaydetti.

24 yaşındaki oyuncu, orta sahanın yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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