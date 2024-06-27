Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. İlgili Haberler Beşiktaş’tan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye büyük çalım: Rafa Silva kartal oldu

İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda akşamın ilerleyen saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.