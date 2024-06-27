Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda akşamın ilerleyen saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı