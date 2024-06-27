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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu&#039;nda yangın çıktı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda akşamın ilerleyen saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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