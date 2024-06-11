Beşiktaş'a iki cesur yürek! Sola takviyeler İskoçya'dan

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz’ı geri kazandırma harekatı başladı. Van Bronckhorst da eski öğrencisi Tom Lawrance’ı istedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirecek olan Beşiktaş’ta hareketlilik devam ediyor. Stoper için Gabriel Paulista ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, sol kanat için transferleri Rangers’tan yapmaya hazırlanıyor. Sol bek için Rıdvan Yılmaz’ı kulübe geri kazandırmak isteyen Başkan Hasan Arat, İskoç ekibiyle pazarlıklara başladı. Başkan Arat’ın, millî sol beki bonservisiyle transfer etmek istediği öğrenildi.

RANGERS'IN KAPTANI

Teknik direktörlük görevine getirilen van Bronckhorst da Rangers’tan eski öğrencisi Tom Lawrence’ın transfer edilmesini istedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki sol forvet için resmî teklif hazırlığı yapılıyor. İskoçya Millî Takımı’nın da kaptanlığını yapan ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için önümüzdeki günlerde resmî teklif yapılacak. Rangers’tan 1,3 milyon avro olan oyuncu için 2 milyon avro yıllık ücret ve bonuslar teklif edilecek.

YUVAYA DÖNÜŞ HEYECANI

Rangers’ta yeteri kadar forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz iki sezon önce 4 milyon avro karşılığında İskoç ekibine transfer olmuştu. Tom Lawrence ile İngiltere Premier Lig’in yeni takımları Ipswich Town ve Sheffield United da ilgileniyor.

İKİNCİ BAŞKAN YÜCEL: ÇÖP İSİM ALMAYACAĞIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transferde emekli olmaya yakın isimlerden uzak duracaklarını söyledi. Genç ve satabilecekleri oyunculara yöneldiklerini belirten Yücel, “İllaki birkaç tane lider oyuncu lazım. Onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor ama çöp oyuncular almayacağız” dedi.