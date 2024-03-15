Beşiktaş'a yeni golcü! 1.94'lük Frantzdy Pierrot, Aboubakar'ın yerine düşünülüyor

Sezon sonunda Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş, Maccabi Haifa forması giyen Frantzdy Pierrot ile ilgileniyor.

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Gözden çıkarılan Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Maccabi Haifa forması giyen Frantzdy Pierrot'u gözüne kestirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN PIERROT ATAĞI

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş, 1.94 boyundaki Haitili golcü için nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın da olumlu rapor verdiği Pierrot için sezon sonunda teklif yapılması bekleniyor.

Maccabi Haifa ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 41 maçta 22 gol kaydetti.

Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisini çeken Aboubakar'ı satmaya hazırlanan Beşiktaş'ın elde edilecek bonservisle Pierrot'u kadrosuna katacağı öğrenildi.