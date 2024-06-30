Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı! Arjantinli yıldız hangi takıma imza atacak?

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Angel Di Maria'ya yaptığı teklifin detaylarını açıkladı. Haberde, Arjantinli yıldızın transfer olmaya yakın olduğu kulüpte açıklandı.

Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Angel Di Maria'nın transferiyle ilgili Portekiz'den önemli bir iddia geldi.

BENFİCA'DA KALABİLİR

Arjantinli yıldızın 14 Temmuz'da sona erecek olan Copa America'nın ardından geleceğiyle ilgili kararını açıklaması beklenirken Portekiz gazetesi A Bola, Benfica'nın bu transferde bir adım öne geçtiğini ileri sürdü. Haberde, 36 yaşındaki hücum oyuncusu için Beşiktaş ve Rosario Central'in de devrede olduğu ancak Di Maria'nın, Portekiz kulübüyle sözleşme yenilemeyi en güçlü seçenek olarak gördüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Haber detayında, "Benfica, bir sezon daha Di Maria'yla yoluna devam etme konusunda lider durumda" ifadelerine yer verilirken, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin ise detayları paylaşıldı.

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in devreye girdiği ve Arjantinli yıldıza 1 yıllık sözleşme, 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON BENFİCA'YI SEÇMİŞTİ

Di Maria için mali çıkarların öncelik olmadığına vurgu yapılırken, geçen yaz daha iyi teklifler olmasına rağmen Arjantinli yıldızın Benfica'yı tercih ettiği hatırlatıldı.