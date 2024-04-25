Beşiktaş'ın en güçlü silahı sahalara dönüyor! Semih Kılıçsoy Kadıköy'de oynayabilecek

Sakatlığını atlatan genç golcü Semih Kılıçsoy Kadıköy'deki derbide oynayabilecek. Onur’un da iyileşmesi moralleri yükseltti

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş cumartesi günü ligde Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklandı. Siyah beyazlılarda en çok merak edilen konu forvetin etkili ve genç ismi Semih Kılıçsoy’un derbide forma giyme ihtimali. Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcudan güzel haberler geldi. 18 yaşındaki oyuncunun takımla antrenmanlara çıkması ve derbiye kadar hazır olması bekleniyor.

ONUR İZLENECEK

Semih Kılıçsoy gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isim ise Onur Bulut. Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin kart cezalısı Svensson’un yokluğunda 11’de olma ihtimali yüksek. Sezon sonuna kadar takımın başında olacak Serdar Topraktepe, hafta içinde yapılacak çalışmalarda Onur Bulut’un durumunu yakından izleyecek. Tecrübeli oyuncu kondisyon açısından yeterli bir görüntü çizerse formayı alacak. Genç teknik adam sağ bekte formayı Necip Uysal’a verip, stoperde Colley-Worrall ikilisini kullanmayı da planları arasında tutuyor.

FENER'LE İLK DEFA

Bu sezon 19 lig maçında 10 defa fileleri sarsan Semih Kılıçsoy iki de asist yaptı. Genç golcü cumartesi günü oynanacak derbide forma giymesi hâlinde ilk defa Fenerbahçe karşı sahaya çıkmış olacak.