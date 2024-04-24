Survivor yarışmacısı eski futbolcu Sercan Yıldırım hakkında

Survivor yarışmasının tanıdık isimlerinden olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 2024 sezonunda da yarışan Yıldırım, futbol sahalarından sonra şimdi de adrenalin dolu maceralarla dolu bir mücadeleye atılıyor. Peki Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşındadır? Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler...

Survivor yarışmasının merak edilen isimlerinden eski futbolcu Sercan Yıldırım, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alarak ekranlara geri döndü. Survivor Sercan Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen ayrıntılar şu şekilde...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında adım atan ve daha sonra birçok Türk futbol kulübünde forma giyen Sercan Yıldırım, 2019'da futbolu bırakmadan önce Fatih Karagümrük'te mücadele etti. Ancak, futbol sahalarından ayrıldıktan sonra televizyon dünyasında adını duyurmaya başladı.

SERCAN YILDIRIM'IN HAYATI

Sercan Yıldırım'ın özel hayatı sıkça merak edilse de hayatında öne çıkan detaylardan biri, Survivor yarışmalarına olan katılımı. 2020 ve 2022 sezonlarında da yarışan Sercan, özellikle performansıyla dikkat çekti. Ancak, bu yarışmalarda şampiyon olamasa da izleyicilerin sevgisini kazanmayı başardı. Futbol kariyerindeki başarılarının yanı sıra, Survivor'daki mücadeleci ruhuyla da tanınan Sercan Yıldırım, 2024'te de Survivor 2024: All Star yarışmasında yer alarak rekabet dolu günler geçiriyor.

SURVİVOR SERCAN EVLİ Mİ?

Sercan Yıldırım'ın özel hayatı da dikkat çekiyor. Futbolculuk kariyeri boyunca çeşitli takımlarda top koşturan Sercan, 6 Aralık 2021 tarihinde pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile evlendi. Ancak, çift 2023 yılında boşanma kararı aldı. Bu evlilikten sonra, Sercan Yıldırım'ın sosyal medya ve basında gündeme gelmesi bir hayli arttı. Ayrıca, Sercan'ın hayatında sporun dışında da önemli bir yere sahip olduğunu gösteren bir girişimde bulunduğunu görmekteyiz. Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi, sporun yaygınlaşması ve gençlerin spor yapma imkanının artması için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.