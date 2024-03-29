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Beşiktaş'ın yeni sezondaki golcüsü Süper Lig'den! Arnavut yıldız kara kartalın listesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın yeni sezondaki golcüsü Süper Lig&#039;den! Arnavut yıldız kara kartalın listesinde

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon sonunda Semih Kılıçsoy’u yüksek bir bedele satmayı düşünen siyah beyazlılar, genç yıldızın yerini Sivas’ın Arnavut golcüsüyle doldurmak istiyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın lige havlu atması üzerine yeni sezon öncesi transfer çalışmaları erken başlamıştı. Futbol Direktörü Samet Aybaba’nın yurtiçi ve yurtdışında yaptığı çalışmalarda şu anda bir ismin öne çıktığı öğrenildi. Bu sezon Sivasspor ile etkileyici bir performans sergileyen Rey Manaj, Beşiktaş’ın transfer listesinin başına yerleşti. Sivasspor’un teknik direktörü Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 27 yaşındaki Arnavut yıldızın bonservis bedelinin 15 milyon avro olduğunu söylemişti.

EURO 2024 BEKLENTİSİ

Rey Manaj için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlanan siyah beyazlılar, transferi genç yıldızı Semih Kılıçsoy’un satışından elde edilecek gelirle yapmayı planlıyor. Şimdiden Avrupa’nın birçok kulübünün kadrosuna katmak istediği 18 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor. Semih Kılıçsoy’un EURO 2024’te forma giymesi ve gol atması hâlinde bonservis bedelinin 50 milyon avro seviyesine geleceği konuşuluyor.

ŞUTLARI FÜZE GİBİ

Kariyerinde İnter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, Türkiye’de coştu. Süper Lig’de 15 golü bulunan 27 yaşındaki oyuncu gol krallığı yarışında zirve adaylarından biri. Güçlü fiziğiyle dikkati çeken Arnavut yıldız etkili sert şutlarının yanı sıra plase vuruşlarda da çok başarılı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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