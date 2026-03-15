Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadroda kapsamlı bir değişim hazırlanırken, kiralık oyuncuların satışından önemli bir gelir bekleniyor ve 8 futbolcunun gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtiliyor.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun kadro planlaması için çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında 8 futbolcuyu planlarının dışında bıraktı.

TOPLAM 23.5 MİLYON EURO GELİR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor’un Ernest Muçi için, Cagliari Calcio’nun Semih Kılıçsoy için ve Hull City AFC’nin Amir Hadžiahmetović için satın alma opsiyonlarını kullanması bekleniyor. Bu üç transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş’ın toplam 23.5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği ifade edildi.

3 OYUNCU GERİ DÖNECEK

Öte yandan Al-Musrati, Jean Onana ve João Mário’nun sözleşmelerinde de satın alma opsiyonları bulunuyor. Ancak söz konusu futbolcuların şu anda forma giydikleri kulüplerin bu opsiyonları kullanmalarının beklenmediği aktarıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, söz konusu üç ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’yi de gelecek sezonun kadro planlaması içinde düşünmüyor.

Beşiktaş’ın yeni sezon öncesinde bu 8 futbolcudan kendilerine takım bulmalarını isteyeceği belirtildi.

