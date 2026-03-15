Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi heyecanı: Derbi final niteliğinde
Beşiktaş’ta kalan haftalara daha umutla bakılıyor. Siyah beyazlılar bugün sahasında G.Birliği’ni yenerse F.Bahçe ile farkı yediye indirecek. İki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak derbi final niteliğinde.
MURAD TAMER - Beşiktaş bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir sınava çıkacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazandığı takdirde Fenerbahçe ile aradaki farkı yediye indirecek ve kalan haftalar için umutlarını canlı tutacak. Beşiktaş, bugün Ankara’da 3 puan alması halinde iki hafta sonra Kadıköy’de oynayacağı derbiye çok daha güçlü bir konumda gidecek. Fenerbahçe ile oynanacak o karşılaşma şimdiden final niteliği taşıyor.
TRABZON’LA İÇERİDE
Siyah beyazlılar, sezonun son bölümünde Trabzonspor’u da Tüpraş Stadı’nda misafir edecek ve bu maç ikincilik yarışında belirleyici olabilecek. Vodafone Park’ta yıllardır Şampiyonlar Ligi müziğini duymak isteyen taraftarlar için bugün, uzun soluklu yolculuğun belki de en önemli adımlarından biri olacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden El Bilal Toure ve Emirhan Topçu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL KADROLAR
Gençlerbirliği
Velho
Pereira
Goutas
Zan Zuzek
Thalisson
Dele-Bashiru
Varesanovic
Tongya
Göktan
Metehan
Koita
Beşiktaş
Ersin
Murillo
Agbadou
Uduokhai
Rıdvan
Ndidi
Orkun
Cerny
Olaitan
Rashica
Oh