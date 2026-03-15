Beşiktaş’ta kalan haftalara daha umutla bakılıyor. Siyah beyazlılar bugün sahasında G.Birliği’ni yenerse F.Bahçe ile farkı yediye indirecek. İki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak derbi final niteliğinde.

MURAD TAMER - Beşiktaş bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir sınava çıkacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazandığı takdirde Fenerbahçe ile aradaki farkı yediye indirecek ve kalan haftalar için umutlarını canlı tutacak. Beşiktaş, bugün Ankara’da 3 puan alması halinde iki hafta sonra Kadıköy’de oynayacağı derbiye çok daha güçlü bir konumda gidecek. Fenerbahçe ile oynanacak o karşılaşma şimdiden final niteliği taşıyor.

TRABZON’LA İÇERİDE

Siyah beyazlılar, sezonun son bölümünde Trabzonspor’u da Tüpraş Stadı’nda misafir edecek ve bu maç ikincilik yarışında belirleyici olabilecek. Vodafone Park’ta yıllardır Şampiyonlar Ligi müziğini duymak isteyen taraftarlar için bugün, uzun soluklu yolculuğun belki de en önemli adımlarından biri olacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden El Bilal Toure ve Emirhan Topçu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sergen Yalçın

MUHTEMEL KADROLAR

Gençlerbirliği

Velho

Pereira

Goutas

Zan Zuzek

Thalisson

Dele-Bashiru

Varesanovic

Tongya

Göktan

Metehan

Koita

Beşiktaş

Ersin

Murillo

Agbadou

Uduokhai

Rıdvan

Ndidi

Orkun

Cerny

Olaitan

Rashica

Oh

