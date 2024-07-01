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Beşiktaş'ta 9 ayrılık! O isimler yeni sezonda takımda olmayacak

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Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler gidecek isimlere çevrildi. Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un raporunu bekleyen Siyah-beyazlılar, en az 9 ismi gözden çıkardı.

Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

Takımdan gidecek isimlere yönelen Siyah-beyazlılar, en az 9 oyuncuyu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ta 9 ayrılık! O isimler yeni sezonda takımda olmayacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA 9 OYUNCUYA KAPI GÖRÜNDÜ

Yeni sezonda olması beklenmeyen Jean Onana, Valentin Rosier, Javi Montero, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Ante Rebic, Omar Colley ve Arthur Masuaku ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

Beşiktaş, şu ana kadar kadrosuna Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı katmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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