Beşiktaş'ta ayaklar yere basıyor! 5-0'ın havasına girmek yok

Takımın dengesini bir anda bozabilecek bir skor elde ettiklerini söyleyen Feyyaz Uçar, “Buna izin vermeyeceğiz. Şampiyonluk için ciddiyetle çalışacağız” dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Süper Kupa finalinde G.Saray’ın 5-0 mağlup edilmesinin ardından Beşiktaş’ta ‘rehavet alarmı’ verildi. Yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, havaya girmeyeceklerini belirterek, “Galatasaray’a karşı bu farkı beklemiyorduk. Takımın konsantrasyonunu bozabilecek bir skor aslında. Bu duruma izin vermeyeceğiz. Yeni bir sezona başlıyoruz ve bu yeni sezonda şampiyonluk hedefimizin gerçekleşmesi için ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HÜCUMA TRANSFER YOK

Transfer çalışmalarına da değinen Uçar, “Alternatifli derin bir kadro kurmamız gerekiyor. Sol bek ve sağ bek bölgeleri için arayışımız devam ediyor. Orta sahada belki bir alternatif oyuncu transfer edebiliriz. Hadziahmetovic de iyileşmek üzere. Giovanni van Bronckhorst, Can Keleş’in transferiyle birlikte hücum bölgesine transfer istemediğini söyledi. Giden oyuncu olursa belki oraya bir transfer yapabiliriz” sözlerini kullandı.

İMMOBİLE ÇOK İŞ YAPAR

Takımın yeni yıldızı Ciro İmmobile’ye övgüler yağdıran Feyyaz Uçar, “Burada yapacağı çok iş var” dedi. İtalyan yıldızın taraftardan çok etkilendiğini belirten Uçar, “Taraftar onu çok heyecanlandırdı. Bu da performansına direkt etki ediyor” diye konuştu.

"CENK'E TEKLİF YAPTIK"

Fenerbahçe’ye transfer olması sebebiyle eleştirilen Cenk Tosun’a teklif yaptıklarını açıklayan Uçar, “Biz Cenk Tosun’u insan olarak çok seviyoruz. Beşiktaş’a büyük katkıları var. Kendisine teklif yaptık ama yeterli bulmadı. Haklıdır, o da kendini düşünmek zorunda” dedi.