Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları: Yasin Özcan ilk idmanına çıktı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Yasin Özcan, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş'ın Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılarda ısınma koşuları ve pas çalışması ile başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
