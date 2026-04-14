Beşiktaş adına sezon kupa dışında bitti gibi ama… Siyah beyazlıların Göztepe’den aldığı oyuncu piyasa değerini 4’e katladı ve 5 milyon avroyu gördü. Yönetimin 23’lük isimden beklentisi büyük.

MURAD TAMER - Kartal’ın devre arası transferlerinden olan Junior Olaitan kısa sürede çok mesafe aldı. Uyum problemi yaşamayan orta sahanın yanı sıra kanatta da görev alabilen çok yönlü oyuncu, transfer edilirken 1,2 milyon avroluk piyasa değerine sahipti. Son güncelleme ile bu rakam 5 milyon avroya yükseldi. Beşiktaş’ın da bonservisine 5 milyon avro verdiği 23 yaşındaki oyuncudan hem oyun anlamında hem de yarınlara dair kazanım anlamında beklenti çok.

HAYALLERİ VAR

Oyunun savunma ve hücum yönünü oynayabilen, topla dikine çıkabilen, kilit pasları olan enerjik ve hareketli Beninli oyuncu sadece skorda değil pres ve bağlantı oyununda da etkili bir görüntü sergiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 8 numara, kanat ve 10 numarada görev verdiği isim de siyah beyazlı kulüpte kendini gösterip Avrupa devlerine gitme hayali kuruyor. Bu durumda da hem kendi hem kulüp kazanacak.

