Beşiktaş'ta savaş çıktı! Gitmek ya da yedek kalmak istemeyen isimler forma için yırtınıyor

Gedson, Rashica, Colley ve Svensson formayı bırakmaya hiç niyetli değil. Bu tatlı rekabet, Van Bronckhorst’un işine gelecek

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın geçen sezon üzerinde bulunan ölü toprağından eser kalmadı. Yerine forma için kıyasıya rekabetin yaşandığı bir takım geldi.

HEPSİ KAMÇILANDI

Yeni transferlere formayı bırakmaya hiç niyetli olmayan isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor. Zenit’e transferi son anda gerçekleşmeyen Portekizli oyuncu, yedek kulübesinde oturmayı hiç istemiyor. Samsun maçında sahada basmadık yer bırakmayan Gedson, Ndour’un transferiyle daha da hırslandı.

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COLLEY KUSURSUZ

Sağ kanat için transfer girişimlerinin yapılması da Rashica’yı kamçılamış durumda. Stoper haberleri hiç eksilmezken Omar Colley’in performansı da giderek artıyor. Gambiyalı oyuncu Süper Kupa finalinde ve Samsun deplasmanında kusursuzdu. Svensson da sezon öncesi kendisine yapılan ‘yetersiz’ yorumlarına sahada cevap verdi. Hücuma destek verebildiğini Süper Kupa’da attığı golle ispatlayan Norveçli, savunmada da geçilmezi oynuyor.