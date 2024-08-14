Beşiktaş'ta savaş çıktı! Gitmek ya da yedek kalmak istemeyen isimler forma için yırtınıyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gedson, Rashica, Colley ve Svensson formayı bırakmaya hiç niyetli değil. Bu tatlı rekabet, Van Bronckhorst’un işine gelecek
MURAD TAMER - Beşiktaş’ın geçen sezon üzerinde bulunan ölü toprağından eser kalmadı. Yerine forma için kıyasıya rekabetin yaşandığı bir takım geldi.
HEPSİ KAMÇILANDI
Yeni transferlere formayı bırakmaya hiç niyetli olmayan isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor. Zenit’e transferi son anda gerçekleşmeyen Portekizli oyuncu, yedek kulübesinde oturmayı hiç istemiyor. Samsun maçında sahada basmadık yer bırakmayan Gedson, Ndour’un transferiyle daha da hırslandı.
COLLEY KUSURSUZ
Sağ kanat için transfer girişimlerinin yapılması da Rashica’yı kamçılamış durumda. Stoper haberleri hiç eksilmezken Omar Colley’in performansı da giderek artıyor. Gambiyalı oyuncu Süper Kupa finalinde ve Samsun deplasmanında kusursuzdu. Svensson da sezon öncesi kendisine yapılan ‘yetersiz’ yorumlarına sahada cevap verdi. Hücuma destek verebildiğini Süper Kupa’da attığı golle ispatlayan Norveçli, savunmada da geçilmezi oynuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi