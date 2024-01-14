Beşiktaş'ta tam karabulutlar dağıldı derken Amir Hadziahmetovic'ten gelen haber üzdü

14 Ocak 2024 17:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 17:42

Beşiktaş'ın dün akşam Farih Karagümrük2ü 3-0 mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Demir Ege Tıknaz'a bırakan Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı.

Siyah-Beyazlılar, Amir'in MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını bildirdi.

SEZONU KAPATTI

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.

Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."