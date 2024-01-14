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    Beşiktaş'ta tam karabulutlar dağıldı derken Amir Hadziahmetovic'ten gelen haber üzdü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fernando Santos’la beyaz bir sayfa açan Beşiktaş yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0’la geçti. Siyah-Beyazlılar'da karabulutlar dağıldı derken bu kez de Amir Hadziahmetovic'ten gelen sakatlık haberi moral bozdu.

    Beşiktaş&#039;ta tam karabulutlar dağıldı derken Amir Hadziahmetovic&#039;ten gelen haber üzdü
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın dün akşam Farih Karagümrük2ü 3-0 mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Demir Ege Tıknaz'a bırakan Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı.

    Siyah-Beyazlılar, Amir'in MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını bildirdi.

    SEZONU KAPATTI

    Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

    "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.

    Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."

    Beşiktaş'ta tam karabulutlar dağıldı derken Amir Hadziahmetovic'ten gelen haber üzdü

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta tam karabulutlar dağıldı derken Amir Hadziahmetovic'ten gelen haber üzdü
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