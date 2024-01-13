Feyyaz Uçar Fernando Santos'un istediği iki transferi açıkladı

13 Ocak 2024 22:44 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 22:54

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu’nda ligde 3 maç sonra kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar, teknik direktör Fernando Santos'un iki transfer istediğini söyledi: Uçar'ın sözleri şu şekilde:

"ÜMRANİYE'DE O HAVAYI HİSSEDEBİLİYORUZ"

Bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Son 3 maçta içeride kaybetmek, büyük takım oyunu değildi. İçeride kazanmak zorundasınız büyük takımsanız. O açıdan bugünkü galibiyet çok önemliydi. Fernando Santos'a hoş geldin diyoruz.

Ümraniye'de de o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti Fernando hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz."

FERNANDO SANTOS STOPER İSTEDİ

"Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Bir ortak noktada mutabakata varılıp bu iki bölgeye transfer yapacağız."

"SEMİH KILIÇSOY'A ÖZGÜVEN KAZANDIRDIK"

Semih'le ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı. Bu performansının ardından, sözleşmesinin uzatılıp, 2028'e kadar Beşiktaş'ta olması, yine aynı konuya getiriyor, Semih'e verdiğimiz öz güven. Onun da bugün etkilerini görüyoruz. Verdiğimiz öz güvenin karşılığını alıyoruz.

Diğer genç oyuncularımızın sözleşmeleri 2026, 2027'ye kadar devam ediyor. Onlar Beşiktaş'ın geleceği. Semih'le biz bir örnekleme yaptık, inşallah diğer oyuncularla bu devam edecek.

ABOUBAKAR KONUSU

"Elimizde 2 tane santrfor var. Aboubakar da gelince, 3 olacak. Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili kendi inisiyafini kullanacaktır. Aboubakar'la da görüşeceğini düşünüyorum. Sakatlığın durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, Aboubakar'dan bu sene randıman alınır mı, başka bir alternatif düşünülür mü, hocayla birlikte karar vereceğiz buna.

"LİDER OYUNCU GEREKİYOR"

Hocamızın ilk söylediği şey, 'Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra da hocamız istediğini getirebilir buraya.

Bizim hedefimizde bir değişiklik yok. Öncelikli hedefimiz kupa. Ondan sonrasında da 3. olarak bitirirsek, şu andaki durumla ilgili olarak iyisi olmuş olacak Beşiktaş adına."

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanarak Afrika Kupası'nda forma giyme şansını zora soktu. Turnuvayı komple kapatma ihtimali olan Aboubakar'ın olası bir durumda tedavi için İstanbul'a döneceği iddia edildi.