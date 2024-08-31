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Beşiktaş'tan İsrail takımıyla ilgili sert açıklama! 'İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler'

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Beşiktaş&#039;tan İsrail takımıyla ilgili sert açıklama! &#039;İstanbul&#039;a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler&#039;

Spor Haberleri

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Maccabi Tel Aviv ile Tüpraş Stadı'nda oynamaları gereken maçın tarafsız sahaya alınabileceği iddialarına sert bir karşılık verdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Maccabi Tel Aviv ile Tüpraş Stadı'nda oynamaları gereken maçın tarafsız sahaya alınabileceği iddiaları hakkında Tivibuspor'a konuştu.

İsrail'in basın yoluyla lobi çalışmalarına başladığını aktaran Yücel, "Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL: BULUŞMAK ZORUNDAYIZ

Öte yandan transferler ve takımdan ayrılacak isimlere de değinen Hüseyin Yücel, "Aboubakar gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceğini söyledi. Ancak transfer döneminin sonuna az kaldı. Bence söylemler değişecektir. Orta noktada buluşacağız diye umuyorum. Buluşmak zorundayız." dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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