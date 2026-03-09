Beşiktaş’ta derbinin hakemi Ozan Ergün’e tepki büyük. Siyah beyazlılara göre derbi zaferi için her şey hazırdı ancak hakem kararları yüzünden iç saha avantajı kullanılmadı, baskılı oyun sergilenemedi…

Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş sahasında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından siyah beyazlı cephede en çok konuşulan konu hakem kararları oldu. Dolmabahçe’de alınacak üç puan, Beşiktaş’ın zirve ile arasındaki puan farkını tek hanelere indirecekti. Bu nedenle camiada güçlü bir sinerji oluşmuştu. Ancak siyah beyazlılar, karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün’ün kritik kararlarının bu atmosferi tersine çevirdiği görüşünde birleşti.

KAYITLARI AÇIKLAYIN

Beşiktaş cephesinde hâkim olan görüşe göre hakem Ozan Ergün’ün ilk düdükle birlikte sert oyuna verdiği tolerans, çıkmayan kartlar G.Saraylı oyuncuların psikolojik olarak rahatlamasına yol açtı. Osimhen’in Ersin’in baldırına basmasıyla başlayan tehlikeli hareketlerin maç boyu sürmesi, Sane’nin geç atılması, Osimhen’in sahada kalması yönetimi çileden çıkardı. Siyah beyazlılar TFF’ye Portekizli hakem eğitmenlerinin VAR odasında olup olmadıklarını sorarken VAR odası kayıtlarının açıklanmasını istedi.

