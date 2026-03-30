Geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig’den aldığı Muğlaspor'u 2'nci Lig’e taşıyan teknik direktör Besim Durmuş, bu sezon zirve yarışında yer alan takıma veda etti. Durmuş, "Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor’da görevinden ayrılan teknik direktör Besim Durmuş, kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda takıma veda etti. Futbolcular, yöneticiler ve kulüp personelinin katıldığı toplantıda duygusal anlar yaşanırken, karşılıklı helalleşmenin ardından Durmuş ile birlikte teknik ekipte yer alan Bülent Tuncay, Mehmet Derya Mazlum, Ertuğrul Özdemir ve Mert Durmuş kulüpten ayrıldı.

"PLAY-OFF'U HAFTALAR ÖNCESİNDEN GARANTİLEDİK"

10 Haziran 2024’te göreve başladıklarını belirten Durmuş, bu sezon başında da aynı heyecan ve inançla yola devam ettiklerini ifade etti. Durmuş, "Şans verilmeyen takımımızı şampiyonluk yarışının içine soktuk. Ligin en az gol yiyen takımı olduk. Play-off hedefini haftalar öncesinden garantileyip takımı 2'inci sırada bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Besim Durmuş'un Muğlaspor'a vedasında duygusal anlar yaşandı.

"MUĞLA ŞEHRİ BİZİ SAHİPLENDİ"

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlara teşekkür eden Durmuş, "Muğla şehri bizi her şartta sahiplendi. Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir" sözleriyle veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Besim Durmuş ve ekibine kazandırdıkları şampiyonluk ve emekleri için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarılar dilendi.

