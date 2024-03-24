Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Bomba iddia! Fatih Terim Türkiye'ye geri mi dönüyor? Aldığı teklifi açıkladı: "TFF başkanlığına aday olacak"

Bomba iddia! Fatih Terim Türkiye'ye geri mi dönüyor? Aldığı teklifi açıkladı: "TFF başkanlığına aday olacak"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Bomba iddia! Fatih Terim Türkiye&#039;ye geri mi dönüyor? Aldığı teklifi açıkladı: &quot;TFF başkanlığına aday olacak&quot;

Spor Haberleri

Sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim hakkında, Yunan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Pana ile bu sezon 18 maça çıkan Terim'in, Türkiye'den aldığı teklif duyurulurken, Türkiye'de yeni bir göreve geleceği iddia edildi. İşte bomba haberin tüm detayları.

Galatasaray ile kazandığı sayısız başarıyla, sarı-kırmızılıların yaşayan efsaneleri arasında yer alan Fatih Terim, bu sezon başında Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçmişti.

Yeni takımının başında 18 maça çıkan Terim 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yunan basınında da sık sık manşetleri süsleyen Terim hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR? 

Pao Pantou'nun haberine göre Fatih Terim'e, Panathiniakos'taki sözleşmesi bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için teklif götürüldü. Ayrıca TFF başkanlık koltuğuna oturması için Terim'e baskı yapıldığı belirtildi. 

Bomba iddia! Fatih Terim Türkiye'ye geri mi dönüyor? Aldığı teklifi açıkladı:

HER ŞEY PANA'NIN DURUMUNA BAĞLI

Haberin devamında, Terim'in Yunanistan'da mutlu olduğu, takımı şampiyon yapmak istediği ve Pana'nın başarısına odaklandığı, nihai kararı ise sezon sonunda vereceği belirtildi. Henüz Terim cephesinden bu habere bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Carlos Sainz kazandı Verstappen yarış dışı kaldı - SporF1 Avustralya GP'sinde büyük sürpriz!Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı çalımı attı! Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Levent Mercan Fenerbahçe yolunda - SporFenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!Galatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda Zaha - SporGalatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda ZahaBeşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyor... Çocuk depresyonda! - SporBeşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyorOosterwolde, Trabzon’da nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi: Ceza almamalıyız - SporOosterwolde, Trabzon’da nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi: Ceza almamalıyızU19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi - SporU19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediTangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmek - SporTangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmekBeşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktı - SporBeşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktıMilli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı! Türkiye ilk defa madalya kazandı - SporMilli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı!Ziyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacak - SporZiyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacak
Sonraki Haber Yükleniyor...