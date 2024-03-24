Bomba iddia! Fatih Terim Türkiye'ye geri mi dönüyor? Aldığı teklifi açıkladı: "TFF başkanlığına aday olacak"

Sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim hakkında, Yunan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Pana ile bu sezon 18 maça çıkan Terim'in, Türkiye'den aldığı teklif duyurulurken, Türkiye'de yeni bir göreve geleceği iddia edildi. İşte bomba haberin tüm detayları.

Galatasaray ile kazandığı sayısız başarıyla, sarı-kırmızılıların yaşayan efsaneleri arasında yer alan Fatih Terim, bu sezon başında Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçmişti.

Yeni takımının başında 18 maça çıkan Terim 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yunan basınında da sık sık manşetleri süsleyen Terim hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Pao Pantou'nun haberine göre Fatih Terim'e, Panathiniakos'taki sözleşmesi bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için teklif götürüldü. Ayrıca TFF başkanlık koltuğuna oturması için Terim'e baskı yapıldığı belirtildi.

HER ŞEY PANA'NIN DURUMUNA BAĞLI

Haberin devamında, Terim'in Yunanistan'da mutlu olduğu, takımı şampiyon yapmak istediği ve Pana'nın başarısına odaklandığı, nihai kararı ise sezon sonunda vereceği belirtildi. Henüz Terim cephesinden bu habere bir açıklama gelmedi.