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Borussia Dortmund, Waldemar Anton'u 22.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borussia Dortmund, Waldemar Anton&#039;u 22.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı
Nuri Şahin, Borussia Dortmund, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'u kadrosuna kattı. Dortmund, Anton için Stuttgart'a 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin getirildi. Şahin önderliğinde çalışmalarına başlayan Alman ekibi, transfer çalışmalarına hız verdi. Hummels'in ayrılığından sonra savunmaya takviye yapmak isteyen Dortmund, Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'u kadrosuna kattı. 

Borussia Dortmund, Waldemar Anton'u 22.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı - 1. Resim

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Alman ekibi, Anton için Stuttgart'a 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Alman futbolcu 2028 yılına kadar Dortmund forması giyecek.

EURO 2024'te de Almanya kadrosunda yer alan Anton toplam 32 dakika forma giydi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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