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Brezilya futbolunun efsanesinden üzen haber! Yoğun bakıma alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Brezilya futbolunun efsanesinden üzen haber! Yoğun bakıma alındı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın eski defans oyuncusu ve Dünya Kupası Şampiyonu 47 yaşındaki Lucio hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan futbol efsanesinin durumunun stabil olduğu belirtilirken, geçirdiği kazaya dair detaylar paylaşılmadı.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak anılan 47 yaşındaki eski futbolcu Lucio'dan üzen haber geldi. Brezilyalı ismin geçirdiği ev kazasında yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

VÜCUDUNDA YANIKLAR VAR

Lucio'nun evinde geçirdiği kaza sonrası vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu ve eski yıldızın başkent Brasilia'da bulunan bir hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Brezilya futbolunun efsanesinden üzen haber! Yoğun bakıma alındı - 1. Resim

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada Lucio'nun bilincinin açık olduğu, durumunun stabil ilerlediği ve gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Kazaya dair bir detay ise paylaşılmadı.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Lucio, Brezilya milli takımında önemli bir isimdi ve takımla 2002 Dünya Kupası'nı kazandı. 105 uluslararası maç oynadı ve 4 gol attı. Lucio, 2006'dan 2011'e kadar takım kaptanı olarak görev yaptı. Brezilyalı oyuncu, 2005'te Inter Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Başarılarla dolu kariyerine 2020 yılında son verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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