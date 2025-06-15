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Bu kez asıl ortağı geliyor! Sanchez'in yeni partneri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu kez asıl ortağı geliyor! Sanchez&#039;in yeni partneri...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stoper mevkiine takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu kez Sanchez’in milli takımdaki asıl ortağı Jhon Lucumi’ye kanca attı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Kolombiyalı stoper için istenen ücret dudak uçuklattı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, stoperde Abdülkerim-Davinson Sanchez ikilisinden oldukça memnun ancak zorlu Şampiyonlar Ligi arenasını düşünerek yönetimden savunmaya takviye istedi. 

Ocak ayında Davinson Sanchez’in tavsiyesiyle Carlos Cuesta kadroya katılmış ancak 26 yaşındaki savunmacının performansı yetersiz kalmıştı. Bu süreçte rota, yeniden Kolombiya Milli Takımı’na çevrildi.

LUCUMI SAKATLANINCA...

Sözcü'nün haberine göre; performansı yeterli olmayan Cuesta ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, bu kez Davinson’un gerçek partneri Jhon Lucumi’ye kanca attı.

Davinson ile Lucumi Kolombiya Milli Takımı’nda 16 kez stoper pozisyonunu paylaştı, bu maçlarda 11 galibiyet alındı. Lucumi’nin sakatlığı sonrası forma Cuesta’ya geçti, finale çıkılan Copa America’nın tamamında o oynadı.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Bonservisi Bologna’da olan Jhon Lucumi’nin sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Kolombiyalı stoper için 20 milyon euro isteniyor.

Sarı kırmızılıların menajerler aracılığıyla İtalyan ekibiyle temas kurup, nabız yokladığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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