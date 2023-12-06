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BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var?

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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig&#039;de bu akşam kimin maçı var?
Futbol, Süper Lig

6 Aralık bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Süper Lig'de oynanacak olan maçlar sıkı sıkıya takip ediliyor. Futbolseverler ise bu akşam oynanacak maçları BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var? sorularıyla araştırıyor. Detaylar haberimizde yer alıyorç

Bu akşam oynanacak olan maçların ne zaman ve hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği futbol maçları araştırılıyor. Bu akşam oynanacak olan maçlar aratılırken 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var? soruları gündeme geldi. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

6 Aralık günü oynanacak olan maçlar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

Bandırmaspor – Somaspor - 13.00

Kasımpaşa – Kırşehirspor - 13.00

Bodrumspor – Menemenspor - 13.00

Erzurumspor – 24 Erzincanspor - 13.00

BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var?

Boluspor – Amedspor - 14.00

Ümraniyespor – Çankaya FK - 14.00

Eyüpspor – Ankara Demir - 14.00

Gençlerbirliği – Bornova FK - 14.00

Adanaspor – Esenler Erokspor - 14.00

Göztepe – 1461 Trabzon - 14.00

BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var?

Altay – Kırklarelispor - 14.00

Sakaryaspor – Ankaraspor - 14.00

Konyaspor – Beyoğlu Yeni Çarşı - 15.00

Hatayspor – Düzcespor - 17.00

Kayserispor – Vanspor - 19.00

Trabzonspor – Çorum FK - 21.00

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