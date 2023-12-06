BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var?

6 Aralık 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:33

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu akşam oynanacak olan maçların ne zaman ve hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği futbol maçları araştırılıyor. Bu akşam oynanacak olan maçlar aratılırken 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var? soruları gündeme geldi.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

6 Aralık günü oynanacak olan maçlar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

Bandırmaspor – Somaspor - 13.00

Kasımpaşa – Kırşehirspor - 13.00

Bodrumspor – Menemenspor - 13.00

Erzurumspor – 24 Erzincanspor - 13.00

Boluspor – Amedspor - 14.00

Ümraniyespor – Çankaya FK - 14.00

Eyüpspor – Ankara Demir - 14.00

Gençlerbirliği – Bornova FK - 14.00

Adanaspor – Esenler Erokspor - 14.00

Göztepe – 1461 Trabzon - 14.00

Altay – Kırklarelispor - 14.00

Sakaryaspor – Ankaraspor - 14.00

Konyaspor – Beyoğlu Yeni Çarşı - 15.00

Hatayspor – Düzcespor - 17.00

Kayserispor – Vanspor - 19.00

Trabzonspor – Çorum FK - 21.00