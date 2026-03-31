Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden Bülent Korkmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile yapacağımız maç öncesi değerlendirmeler yaptı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacağı maç öncesi A Spor'a açıklamalar yapan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, tura inandığını söyledi.

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK ZORUNDAYIZ"

"Bir öngörü yok. Dünya Kupası'na gitmek zorundayız. Bu kadro yapısı, kadro kalitesi... Üst seviyede oynayan bir takım var. Çok iyi ve kaliteli bir jenerasyon var. Dünya Kupası'na gitmesini herkes istiyor. Çok zor olacak, kolay bir maç değil ama biz oraya gitmeliyiz. Bunu her seferinde de söylüyorum. İnşallah yanılmayız. 2002'de çok iyi bir jenerasyon vardı. O jenerasyonla o başarılar geldi. 24 sene geçmiş, şimdiki jenerasyon da çok iyi bir jenerasyon. Başarı yakalanacak bir jenerasyon."

A Milli Takım

"DUYGU YOĞUNLUĞU OLMADAN BİR ŞEY BAŞARAMAZSINIZ"

"İyi bir jenerasyon yakaladık. Bunun değerini ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok iyi bir jenerasyon. Bizim oraya gitmemiz lazım. Baskı olacak, stres olacak, heyecan olacak. Duygu yoğunluğu olmadan bir şeyi başarmanız imkansız. Nasıl olacak bilmiyorum ama zor olacak."

"50'DEN FAZLA GÜN ÇOK İYİ BİR UYUM VARDI"

"Unutamadığımız bir çok şey var 2002'de. 50'den fazla gün çok iyi bir uyum vardı. Hiç birbirimize saygısızlık, yanlış yapmadık milli takımı düşünerek. O bilinç içerisinde bu yolda devam ettik. Bizim zamanımızda böyle bir teknoloji yoktu. Türkiye'de neler olduğunu bilmiyorduk, rahattık. O da büyük bir başarı. Uçak anımız vardı, onu herkes biliyor artık. Düşmek üzereydik, belki maça çıkamayacaktık. Allah'ın takdiri, devam ettik ve Dünya Kupası'nda 3. olduk."

"HAKAN'IN O GÜZEL KONUŞMASI BENİ MUTLU ETTİ"

"Hakan Çalhanoğlu milli takımda benim rekorumu geçti. Benimle ilgili yorum yapmıştı. Sonra ona teşekkür ettim. O zaman da konuştuk ve başarılar diledim. Şimdi de aynı şeyi söylüyor. Kendi geçmişine, halkına çok değer veren bir kaptanımız. Hakan'ın o güzel konuşması beni mutlu etti, duygulandırdı, onore etti. Biz elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz."

"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NA GİDERİZ"

"Bu jenerasyon öyle ya da böyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda... Futbolda her şey olabilir ama bir başarı yakalayacağına inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. Hep birlikte mutlu oluruz. Arkadaşlara başarılar diliyorum."

