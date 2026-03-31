Milliler, İtalya ile yenişemedi: Finallere katılamadık
UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı İtalya ile 1-1 berabere kaldı ve Galler'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılma şansını kaçırdı.
U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında İtalya ile karşılaştı.
Stadio Nicola Ceravolo'da oynanan müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılan milliler, finallere katılamadı.
Müsabakada İtalyan'nın golünü 33. dakikada Samuele Inacio ve Türkiye'nin golünü ise 62. dakikada Darwin Kaan Soylu kaydetti.
FİNALLERE KATILAMADIK
Türkiye grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacaktı.
U19 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu şöyle
Kaleciler: Engin Can Biterge (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Albayrak (Kasımpaşa A.Ş.), Egemen Aydın (Tümosan Konyaspor)
Defans: Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Deniz Emre Ofli (FC Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray A.Ş.), Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.Com Antalyaspor), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Taha Emre İnce (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Eyyüb Arda Yaşar (Arminia Bielefeld), Berat Luş (Esenler Erokspor), Metin Şen (Karlsruher SC), Robert Atsup (Kasımpaşa A.Ş.), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Haktan Şener (Olympique Lyon), Berkay Aslan (Rams Başakşehir FK), Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Darvin Kaan Soylu (VfL Wolfsburg)
Forvet: Emir Tuğra Turhan (Rams Başakşehir FK)
Teknik Direktör: Uğur İnceman