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Buruk'tan Mertens'e yeni sezon teklifi: Gel beraber teknik bakalım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Buruk&#039;tan Mertens&#039;e yeni sezon teklifi: Gel beraber teknik bakalım

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve önünde 11 maç kalan Belçikalı futbola nokta koymak isterken Okan Buruk onu bu defa sahada değil kulübede yardımcı olarak kullanma taraftarı.

Şair Cahit Sıtkı Tarancı “Yaş 35 yolun yarısı” demiş ama Dries Mertens, Beşiktaş derbisindeki performansıyla taraflı tarafsız herkese “Yaş 36 yolun başı” dedirtmeyi başardı.

Sezon sonu emekli olmaya hazırlanan Belçikalı isim futboluyla göz kamaştırdı. Hele ki oyuna yeni giren Aboubakar’dan koşup topu kapması durumunu özetledi. Ve o Mertens’in sezon sonunda mukavelesi bitiyor. Zaten geçen sezon futbola nokta koyacaktı ama Okan Buruk devreye girip “Bir sezon daha” diye ikna etmişti. Şimdi aynı Okan Buruk bu kez farklı bir görev için öğrencisiyle görüşme hâlinde.

CEVAP SEZON SONU

Takımın önemli bir parçası olan ve önünde sadece 11 maç kalan (1’i Süper Kupa finali) Mertens, Buruk’un “Yeni sezonda kulübede yardımcım ol” sözünü cebe koydu. Tabii yönetimin ve teknik ekibin önceliği bir sezon daha devam etmesi yönünde ama Mertens aktif futbola nokta koyacak.

Eşiyle beraber durum değerlendirmesi yapacağını belirten 10 numaranın öncelikli hedefi ülkesi Belçika’ya dönmek. Yeni kariyer planlamasında teknik adamlık da bulunan Mertens, Buruk’a cevabını ailesiyle beraber değerlendirme yaptıktan sonra sezon sonu vereceğini söyledi.

36’LIK DELİKANLI

Mayıs ayında 37 yaşına girecek olan Dries Mertens, bu sezon 40 maçta sarı kırmızılı formayı giyerken 7 gol attı, 8 de asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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