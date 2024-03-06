Bir zamanlar Avrupa devleri istiyordu! Galatasaray'dan ayrılan Luyindama hayatının şokunu yaşadı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Christian Luyindama, eski formunu aratıyor. Çin ekiplerinden Cangzhou Mighty Lions'a transfer olması beklenen Demokratik Kongolu oyuncu, sağlık testlerini geçemedi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Christian Luyindama, bir türlü sahalara dönemiyor.
Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra birçok ekiple görüşen Luyindama'nın Çin'e gideceği iddia edilmişti.
Cangzhou Mighty Lions ile görüşen 30 yaşındaki stoper, sağlık kontrolünden geçemedi.
GALATASARAY'DA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray'da 3 kupa kazanan Luyindama, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.
Savunmada üst düzey performans sergileyen Kongolu oyuncu, toplam 79 maça çıkarak 5 gol ve 2 asist katkı sağladı.
Fatih Terim'in çalıştığı 2018-2019 sezonu devre arasında 3 milyon euro bedelle kiralanan Luyindama'nın bonservisi 5 milyon euroya alınmıştı.
Milli takım kampında yaşadığı ağır sakatlık sonrası kariyerinde zor günler yaşayan tecrübeli oyuncu için İngiltere Premier Lig ekipleri devreye girmişti.
Aston Villa'nın Luyindama için 15 milyon euro bonservis teklif ettiği iddia edilmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi