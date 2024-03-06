Bir zamanlar Avrupa devleri istiyordu! Galatasaray'dan ayrılan Luyindama hayatının şokunu yaşadı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mart 2024 15:05 - Güncelleme: 6 Mart 2024 15:06 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Christian Luyindama, eski formunu aratıyor. Çin ekiplerinden Cangzhou Mighty Lions'a transfer olması beklenen Demokratik Kongolu oyuncu, sağlık testlerini geçemedi.