Buse Naz Çakıroğlu isyan etti: Boksu bırakabilirim

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 28 yaşındaki milli sporcu, final mücadelesinin hakemlerini eleştirdi ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu

Paris’te ülkemize bir gümüş madalya kazandıran 50 kilo güreşçimiz Buse Naz Çakıroğlu, Çinli rakibiyle yaptığı final maçında hakem hataları yüzünden altın madalyayı kaçırdığını düşünüyor.

Antrenörü Nazım Yiğit’in “Göz göre göre hakkımızı yediler. IOC’yi tanımıyorum” çıkışından sonra Buse Naz da sporu bırakıp bırakmayacağı konusunda düşüneceğini söyledi. Çakıroğlu “Finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi” dedi.

BİZ 'DUR' DEDİLER

Paris’e şampiyon olmak için geldiğini ancak hakemlerin bunu engellediğini söyleyen Buse Naz Çakıroğlu “Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Ama bize burada ‘dur’ dediler, biz de duruyoruz. Maç içerisinde centilmence olmayan bütün hareketlerin nedeni bu. Bir süre dinleneceğim ve kafamı toparlayacağım. Sonra da geleceğime karar vereceğim” dedi. Buse Naz “Senden tamam mı, devam mı kararı mı gelecek” sorusuna “Olabilir” cevabını verdi.