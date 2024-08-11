Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Buse Naz Çakıroğlu isyan etti: Boksu bırakabilirim

Buse Naz Çakıroğlu isyan etti: Boksu bırakabilirim

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu isyan etti: Boksu bırakabilirim

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 28 yaşındaki milli sporcu, final mücadelesinin hakemlerini eleştirdi ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu

Paris’te ülkemize bir gümüş madalya kazandıran 50 kilo güreşçimiz Buse Naz Çakıroğlu, Çinli rakibiyle yaptığı final maçında hakem hataları yüzünden altın madalyayı kaçırdığını düşünüyor.

Antrenörü Nazım Yiğit’in “Göz göre göre hakkımızı yediler. IOC’yi tanımıyorum” çıkışından sonra Buse Naz da sporu bırakıp bırakmayacağı konusunda düşüneceğini söyledi. Çakıroğlu “Finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi” dedi.

BİZ 'DUR' DEDİLER

Paris’e şampiyon olmak için geldiğini ancak hakemlerin bunu engellediğini söyleyen Buse Naz Çakıroğlu “Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Ama bize burada ‘dur’ dediler, biz de duruyoruz. Maç içerisinde centilmence olmayan bütün hareketlerin nedeni bu. Bir süre dinleneceğim ve kafamı toparlayacağım. Sonra da geleceğime karar vereceğim” dedi. Buse Naz “Senden tamam mı, devam mı kararı mı gelecek” sorusuna “Olabilir” cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Spor
‘200 günlük’ imtihan!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan Brownhill hamlesi - SporTrabzonspor'dan Brownhill hamlesi'İmdat çekici' Batshuayi çok iddialı: İcardi ile birlikte çok can yakarız - Spor'İmdat çekici' Batshuayi çok iddialıCher Ndour tam bir Kartal! Uçağa binmek için haber bekliyor - SporCher Ndour tam bir Kartal! Uçağa binmek için haber bekliyorKurtarıcı Dzeko! Fenerbahçe lige galibiyetle başladı - SporFenerbahçe lige galibiyetle başladıJose Mourinho, Türkiye'deki ilk lig maçında çılgına döndü! Portekizli hocayı kızdıran detay şaşırttı - SporPortekizli hocayı kızdıran detay şaşırttıNafia Kuş Aydın'dan madalya! Milli tekvandocu Olimpiyat üçüncüsü olarak Paris'e veda etti - SporBir madalya da Nafia Kuş Aydın'dan!
Sonraki Haber Yükleniyor...