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Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi oldu

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Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi oldu

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çin'den Yu Wu'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boks 50 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

OLİMPİYAT İKİNCİSİ OLDU

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin üçüncü gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Düzenleyen:  - Spor
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