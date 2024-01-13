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    CANLI || Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı izle!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig’in 20. Haftasında Fatih Karagümrük, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş’un konuğu oluyor. Zirve takibini korumak için gerçekleşecek olan kıran kırana mücadeleye futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı izle!

    CANLI || Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı izle!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, Shota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük’yı konuk ediyor. Düşme hattından çıkmak isteyen Fatih Karagümrük ile yeni hocasıyla galibiyet arayan Beşiktaş’ın mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Soruları araştırılmakta. Maç ile ilgili detaylar haberimizde.

    BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE!

    Süper Lig’in 20. Haftasındaki Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 19.00’dan itibaren BeİN Sports 1’den naklen canlı olarak yayınlanacak.

    CANLI || Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı izle!

    BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE?

    Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

    BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER!

    Beşiktaş: Mert; Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Salih, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson, Semih, Cenk

    Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Dresevic, Salih, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Flavio, Güven, Lasagna

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşFatih KaragümrükSüper LigCanlı YayınCanlı İzle
    Haberler > Spor > CANLI || Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı izle!
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