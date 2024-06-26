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CANLI ANLATIM

CANLI | Gürcistan - Portekiz maçı! İlk gol 2'nci dakikada geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Gürcistan - Portekiz maçı! İlk gol 2&#039;nci dakikada geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 F Grubu'nda son maçlar oynanıyor. Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği dakikalarda, Gürcistan ile Portekiz de kozlarını paylaşıyor. A Millilerimizin gruptan çıkabilmesi için gözler bu maçta... Karşılaşma golle başladı. İşte dakika dakika Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatımı ve detaylar...

Canlı Anlatım Özeti
  • GOL | GÜRCİSTAN 1-0 PORTEKİZ
  • KARŞILAŞMA BAŞLADI
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

26.06.2024 22:02

GOL | GÜRCİSTAN 1-0 PORTEKİZ

Hızlı gelişen Gürcistan atağında Mikautadze'nin pasında hareketlenen Kvaratskhelia, karşılaşmanın ikinci dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla Gürcistan'ı öne geçirdi.

26.06.2024 22:00

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Gürcistan - Portekiz mücadelesinde ilk düdük geldi. 

26.06.2024 21:00

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gürcistan - Portekiz maçı öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Gürcistan: Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Kakabadze, Dvali, Kochorashvili, Chekvetadze, Kiteishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Portekiz: Diogo Costa, Antonio Silva, Danilo, Gonçalo Inacio, Dalot, Joao Neves, Joao Palhinha, Pedro Neto, Francisco Conceiçao, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

26.06.2024 20:45

GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA

Portekiz, bu maç öncesinde 6 puanla lider durumda ve gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanı bulunan Gürcistan ise 3. sırada yer alıyor. Gürcüler, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için bu maçtan mutlaka 3 puan almak zorunda.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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