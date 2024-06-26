CANLI | Gürcistan - Portekiz maçı! İlk gol 2'nci dakikada geldi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 F Grubu'nda son maçlar oynanıyor. Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği dakikalarda, Gürcistan ile Portekiz de kozlarını paylaşıyor. A Millilerimizin gruptan çıkabilmesi için gözler bu maçta... Karşılaşma golle başladı. İşte dakika dakika Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatımı ve detaylar...
- GOL | GÜRCİSTAN 1-0 PORTEKİZ
- KARŞILAŞMA BAŞLADI
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
26.06.2024 22:02
GOL | GÜRCİSTAN 1-0 PORTEKİZ
Hızlı gelişen Gürcistan atağında Mikautadze'nin pasında hareketlenen Kvaratskhelia, karşılaşmanın ikinci dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla Gürcistan'ı öne geçirdi.
26.06.2024 22:00
KARŞILAŞMA BAŞLADI
Gürcistan - Portekiz mücadelesinde ilk düdük geldi.
26.06.2024 21:00
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Gürcistan - Portekiz maçı öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Gürcistan: Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Kakabadze, Dvali, Kochorashvili, Chekvetadze, Kiteishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Portekiz: Diogo Costa, Antonio Silva, Danilo, Gonçalo Inacio, Dalot, Joao Neves, Joao Palhinha, Pedro Neto, Francisco Conceiçao, Joao Felix, Cristiano Ronaldo
26.06.2024 20:45
GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA
Portekiz, bu maç öncesinde 6 puanla lider durumda ve gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanı bulunan Gürcistan ise 3. sırada yer alıyor. Gürcüler, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için bu maçtan mutlaka 3 puan almak zorunda.
Kaynak: Türkiye Gazetesi