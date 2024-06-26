CANLI | Gürcistan - Portekiz maçı! İlk gol 2'nci dakikada geldi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 22:18 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 22:20 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 F Grubu'nda son maçlar oynanıyor. Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği dakikalarda, Gürcistan ile Portekiz de kozlarını paylaşıyor. A Millilerimizin gruptan çıkabilmesi için gözler bu maçta... Karşılaşma golle başladı. İşte dakika dakika Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatımı ve detaylar...