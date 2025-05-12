Carlo Ancelotti imzayı attı! Ülke tarihinde bir ilk olacak

Dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına getirildi. Bu imza ile birlikte Ancelotti, Brezilya'da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Real Madrid'deki geleceği uzun zamandır tartışma konusu olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin akıbeti belli oldu. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu.

The Athletic'in haberine göre; Ancelotti, Real Madrid'deki son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad karşısında çıkacak. Bu karşılaşmanın ardından İspanyol deviyle yollarını ayıracak olan 65 yaşındaki teknik adam, Güney Amerika milli takımını çalıştıracak.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya'da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getirildi. Brezilya Futbol Federasyonu'nun bu tercihi, futbol kamuoyunda da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

YERİNE XABİ ALONSO GELİYOR

İspanyol ekibinde Ancelotti'nin yerine ise Xabi Alonso'nun geleceği belirtiliyor. İddiaya göre Alonso, Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.