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Chelsea'nin yeni teknik direktörü açıklandı! Yunus Akgün'ün hocası Londra devine imza attı

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Chelsea&#039;nin yeni teknik direktörü açıklandı! Yunus Akgün&#039;ün hocası Londra devine imza attı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Leicester City'de tamamlayan İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'yı göreve getirdiğini duyurdu.

Yeni sezonda Premier Lig şampiyonluğu hedefleyen Chelsea, koltuk değişimine gitti.

Arjantinli hocası Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Londra temsilcisi, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'yu göreve getirdi.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü açıklandı! Yunus Akgün'ün hocası Londra devine imza attı - 1. Resim

SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

Sezonu Leicester City'de tamamlayan Maresca, Championship'te şampiyonluk yaşayarak takımını Premier Lig'e yükseltmişti.

Geçen sezonu İngiliz ekibinde kiralık geçiren Galatasaraylı Yunus Akgün de Maresca ile çalışmıştı.

CHELSEA'NİN PAYLAŞIMI

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