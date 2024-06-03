Chelsea'nin yeni teknik direktörü açıklandı! Yunus Akgün'ün hocası Londra devine imza attı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Leicester City'de tamamlayan İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'yı göreve getirdiğini duyurdu.
Yeni sezonda Premier Lig şampiyonluğu hedefleyen Chelsea, koltuk değişimine gitti.
Arjantinli hocası Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Londra temsilcisi, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'yu göreve getirdi.
SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI
Sezonu Leicester City'de tamamlayan Maresca, Championship'te şampiyonluk yaşayarak takımını Premier Lig'e yükseltmişti.
Geçen sezonu İngiliz ekibinde kiralık geçiren Galatasaraylı Yunus Akgün de Maresca ile çalışmıştı.
CHELSEA'NİN PAYLAŞIMI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor