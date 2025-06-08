Çin’in altını üstüne getiriyorlar! Sultanlar 3'te 3 3 yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 03:20 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 03:21 - Güncelleme:

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde rakip tanımıyor. Fransa ve Tayland’ın ardından çekişmeli geçen karşılaşmada Polonya’yı 3-2 yenen voleybolcularımızın bir sonraki maçı ev sahibi Çin ile...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Milletler Ligi’nde oynadığı üçüncü karşılaşmada güçlü rakibi Polonya’yı zor da olsa 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7’lik setlerle 3-2 yendi. BUGÜN RAKİP ÇİN Millîler gruptaki dördüncü maçında bugün 14.30’da Çin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak