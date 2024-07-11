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Copa America'da büyük felaket! Yarı final maçı izdihama döndü! Uruguaylı futbolcular, Kolombiyalı taraftarlarla kavga etti

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Uruguay, Kolombiya, Haber

Spor Haberleri

Copa America'da oynanan Kolombiya - Uruguay yarı final maçı boks müsabakalarını aratmadı. Tribünde çıkan olaylar turnuvaya gölge düşürdü.

ABD'de düzenlenen Copa America'da yarı final maçları tamamlandı.

Uruguay'ı 1-0 deviren Kolombiya, 15 Temmuz'da oynanacak finalde Kanada'yı 2-0'lık skorla geçen Arjantin'in rakibi oldu.

MAÇ SONRASI FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kolombiya - Uruguay maçının son düdüğü sonrası yaşanan olaylar hayrete düşürdü.

Uruguaylı futbolcuların Kolombiyalı taraftarlarla kavga ettiği görüldü.

Güvenlik güçleri çıkan olayları önlemekte zorluk yaşadı.

Copa America'da büyük felaket! Yarı final maçı izdihama döndü! Uruguaylı futbolcular, Kolombiyalı taraftarlarla kavga etti - 1. Resim

GIMENEZ: BU BİR FELAKET

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Uruguay kaptanı Jose Maria Gimenez, şu ifadeleri kullandı:

"Mikrofona konuşmamıza izin vermedikleri için sözünüzü kesmeden önce bir şey söylememe izin verin, neler olduğu hakkında bir şey söylememi istemiyorlar ama bu bir felaket. Lütfen dikkatli olun, ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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