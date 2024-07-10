Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu
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Sağ bek arayışlarında sona yaklaşan Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşmaya vardı.
Transferde atağa kalkan Galatasaray, Michy Batshuayi'den sonra ikinci hamlesini gerçekleştiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
Yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında imza atması beklenen 21 yaşındaki sağ bekin, bu hafta Avusturya kampına katılması bekleniyor.
Geçen sezon Rennes ile 33 maça çıkan Doue, 4 asist katkısında bulundu.
DOUE GALATASARAY'DA
Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Fransız yıldızın yeni sezonda Galatasaray'ın yeni sağ beki olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen sezonun devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, yerine aldığı Serge Aurier'den beklediği verimi alamamıştı.