Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu
Galatasaray, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

Sağ bek arayışlarında sona yaklaşan Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşmaya vardı.

Transferde atağa kalkan Galatasaray, Michy Batshuayi'den sonra ikinci hamlesini gerçekleştiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında imza atması beklenen 21 yaşındaki sağ bekin, bu hafta Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Geçen sezon Rennes ile 33 maça çıkan Doue, 4 asist katkısında bulundu.

Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu - 1. Resim

DOUE GALATASARAY'DA

Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Fransız yıldızın yeni sezonda Galatasaray'ın yeni sağ beki olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezonun devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, yerine aldığı Serge Aurier'den beklediği verimi alamamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Mide bulantısı ile hastaneye gitti, yüzü gözü tanınmaz hale geldi! Gerçek ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho'nun prensi Fenerbahçe'de - SporMourinho'nun prensi Fenerbahçe'deFenerbahçe transferi resmen duyurdu! Wade Baldwin 3 yıllık imzaladı - SporFenerbahçe transferi resmen duyurdu! Wade Baldwin 3 yıllık imzaladıBelirsizlik son buldu! Mehmet Büyükekşi adaylık kararını verdi! TFF yeni başkanını seçiyor - SporMehmet Büyükekşi son kararını verdiOkan Buruk'tan transfer açıklaması! Avusturya kampında taraftarı sevindiren haberi verdi - SporOkan Buruk'tan transfer açıklamasıDünya yıldızını leğende yıkamış! Lamine Yamal ve Lionel Messi'nin 16 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı - SporSosyal medyada viral olan karenin hikayesiFenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Edin Dzeko'nun yeni adresini duyurdular - SporEdin Dzeko'nun yeni adresini duyurdular
Sonraki Haber Yükleniyor...