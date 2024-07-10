Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho'nun prensi Fenerbahçe'de

Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho'nun prensi Fenerbahçe'de

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho&#039;nun prensi Fenerbahçe&#039;de
Fenerbahçe, Transfer, Allan Saint Maximin, Haber

Spor Haberleri

Hücuma yönelik takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Allan Saint Maximin ile anlaşmaya vardı. Fransız oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleniyor.

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri hız kazandı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Allan Saint Maximin ile ilgilenen Sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.

Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho'nun prensi Fenerbahçe'de - 1. Resim

ALLAN SAINT MAXIMIN FENERBAHÇE'DE

Sports Digitale'in haberine göre Al Ahli ve Fenerbahçe, Fransız oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki yıldız, geçen sezon çıktığı 31 maçta 4 gol ve 10 asist katkısında bulundu.

Maximin, 27 milyon euro bedelle Newcastle United'dan Ah Ahli'ye transfer olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Nagihan Alçı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Wade Baldwin 3 yıllık imzaladı - SporFenerbahçe transferi resmen duyurdu! Wade Baldwin 3 yıllık imzaladıBelirsizlik son buldu! Mehmet Büyükekşi adaylık kararını verdi! TFF yeni başkanını seçiyor - SporTFF'de seçim haftası! Mehmet Büyükekşi son kararını verdiOkan Buruk'tan transfer açıklaması! Avusturya kampında taraftarı sevindiren haberi verdi - SporOkan Buruk'tan transfer açıklamasıDünya yıldızını leğende yıkamış! Lamine Yamal ve Lionel Messi'nin 16 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı - SporSosyal medyada viral olan karenin hikayesiFenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Edin Dzeko'nun yeni adresini duyurdular - SporEdin Dzeko'nun yeni adresini duyurdularArjantin, Copa America'da finale kaldı! Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza attı - SporLionel Messi, dünya futbol tarihine geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...