Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho'nun prensi Fenerbahçe'de
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Hücuma yönelik takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Allan Saint Maximin ile anlaşmaya vardı. Fransız oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleniyor.
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri hız kazandı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Allan Saint Maximin ile ilgilenen Sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.
ALLAN SAINT MAXIMIN FENERBAHÇE'DE
Sports Digitale'in haberine göre Al Ahli ve Fenerbahçe, Fransız oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki yıldız, geçen sezon çıktığı 31 maçta 4 gol ve 10 asist katkısında bulundu.
Maximin, 27 milyon euro bedelle Newcastle United'dan Ah Ahli'ye transfer olmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor