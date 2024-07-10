Allan Saint Maximin transferinde mutlu son! Mourinho'nun prensi Fenerbahçe'de

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 10 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme:

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Hücuma yönelik takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Allan Saint Maximin ile anlaşmaya vardı. Fransız oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleniyor.