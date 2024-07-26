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Crespo kiralanıyor! Fenerbahçe'den Süper Lig'in yeni ekibine jest

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Spor Haberleri

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Miguel Crespo'ya Süper Lig'den teklif yağıyor. İzmir ekibi Göztepe, yıldız oyuncunun kiralanması için devreye girdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, aradığı orta sahayı Fenerbahçe'de buldu.

İzmir ekibi, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Portekizli oyuncuyu kiralamak için devreye girdi.

Eyüpspor'un da istediği öne sürülen Crespo'nun Göztepe'ye çok yakın olduğu konuşuluyor.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in Ali Koç ile transfer için görüştüğü ve kendisine kolaylık sağlanacağı iddia edildi.

Crespo kiralanıyor! Fenerbahçe'den Süper Lig'in yeni ekibine jest - 1. Resim

İSPANYA'DA KİRALIK OYNAMIŞTI

Geçen sezona Fenerbahçe'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci devresinde kiralık olarak La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'da forma giymişti.

Toplam 33 resmi maça çıkan Crespo,1 gol ve asist katkısında bulundu.

Miguel Crespo, 2021-2022 yaz transfer döneminde Portekiz'in Estoril takımından 1.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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