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Fenerbahçe ve Konyaspor, Umut Nayır transferi için anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe ve Konyaspor, Umut Nayır transferi için anlaşmaya vardı

Spor Haberleri

Süper Lig ekini Konyaspor, Fenerbahçe forması giyen Umut Nayır ile prensip anlaşmasına vardı. Umut Nayır geçen sezon Pendikspor'a kiralanmıştı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ancak geçen sezon Pendikspor'da kiralık oynayan Umut Nayır ile sarı-lacivertlilerin yolları bir kez daha ayrılıyor. Fenerbahçe'nin forvet bölgesine En-Nesyri ve Cenk Tosun hamleleri yapmasının ardından kadroda düşünülmeyen Umut Nayır, Süper Lig ekibi Konyaspor ile görüşüyordu.

UMUT NAYIR KONYASPOR'A GİDİYOR

TRT Spor'da yer alan haberde Umut Nayir'in transferi için Konyaspor'la Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Konyaspor, Umut Nayır transferi için anlaşmaya vardı - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Nayır, Pendikspor formasıyla 18 maçta forma giydi. 

Tecrübeli golcü, Pendikspor formasıyla 18 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti. 

Düzenleyen:  - Spor
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