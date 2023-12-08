David McCormack Galatasaray Ekmas'ta! Her gün bir transfer açıklanıyor

8 Aralık 2023 18:29 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 18:37

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka Lassa'dan ABD'li pivot David McCormack’ı 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki McCormack 2022 - 23 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Sarı-Kırmızılılar yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka ile deplasmanda mücadele edecek. Yeni transferler bu maçta forma giyebilecek.

Ligde 10 maçta 4 galibiyeti bulunan Sarı-Kırmızılılar, son olarak Çağdaş Bodrumspor’a 87-77 mağlup olmuştu.

DAVID MCCORMACK KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 2 Temmuz 1999 yılında dünyaya geldi. Ailesinin Virginia’ya taşınmasıyla birlikte çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. Gençlik yıllarında Amerikan futbolu, basketbol, gülle ve disk atma dallarında spor yaptı. Okuduğu liseler Northfolk Academy ve Oak Hill Academy’nin basketbol takımlarında oynadıktan sonra Kansas’ta üniversite eğitimine başladı. Dört sezon boyunca mücadele ettiği NCAA’de son yılı olan 2022'de Kansas ile şampiyonluk yaşadı. Takımının şampiyonluğuna 10.6 sayı ve 6.98 ribaunt ortalamaları ile önemli bir katkı verdi.

Kolej yıllarının ardından NBA draftlarında kendisine yer bulamayan uzun oyuncu, 2022/23 sezonunda profesyonel kariyerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde başladı. Ülkemizdeki ilk sezonunda 23 maçta 9.1 sayı, 7.4 ribaunt ve 13.9 verimlilik ortalamaları ile mücadele etti. Sezon başında Darüşşafaka Lassa ile anlaşan Amerikalı oyuncumuz içinde bulunduğumuz 2023/24 sezonunun şu ana kadarki kısmında yeşil siyahlı takım ile 10 süper lig karşılaşmasında önceki sezona göre istatistiklerini geliştirerek 13.7 sayı, 9.8 ribaunt ve 19.2 verimlilik puanı ortalamaları ile sahada yer aldı

Klemen Prepelic

SLOVENYALI ÜNLÜ GUARD

Galatasaray Ekmas dün de Slovenyalı oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 191 cm boyundaki şutör oyun kurucu ile 2024-25 sezonu opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Klemen Prepelic, 2020 yılından itibaren 3 sezon boyunca Valencia forması ile THY Avrupa Ligi'nde yer aldı ve sezon başında ülkesinin takımlarından Cedevita Olimpija’ya transfer oldu. 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı’nda da forma giyiyor.