DEAŞ'ın kanlı saldırısı sonrası Rusya'da futbol maçları iptal edildi

Rusya Futbol Federasyonu, DEAŞ tarafından üstlenilen Moskova'daki saldırının ardından Rusya ile Paraguay arasında planlanan dostluk maçının iptal edildiğini duyurdu.

Rusya ile Paraguay arasında Moskova'da yapılması planlanan dostluk maçı, Rusya'nın başkentinde meydana gelen saldırının ardından iptal edildi.

Rusya Futbol Federasyonu (RFS) cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir konser salonuna düzenlenen ve 110'dan fazla kişinin ölümüne yol açan, DEAŞ tarafından üstlenilen silahlı saldırının ardından, Moskova'da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu.

Aynı kaynağa göre, pazartesi günü Fransa saatiyle 16:00'da Moskova'daki Dinamo stadyumunda yapılması planlanan maç daha sonraki bir tarihte organize edilebilir.

Ayrıca hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinlikler iptal edildi.

Cuma akşamı Moskova'nın dış mahallelerinden Krasnogorsk'taki Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen ve DEAŞ tarafından üstlenilen silahlı saldırı ve ardından çıkan büyük yangında 110'dan fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin bu hafta sonu Rusya'nın başkentindeki tüm kamu etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.