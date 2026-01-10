Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık karıştı! Polis havaya ateş etti
Turkcell Süper Kupa Finali öncesi İstanbul’da tansiyon yükseldi. Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, havaya uyarı ateşi açarak olaylara müdahale etti.
- Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında İstanbul'da oynanacak.
- Maç saati, olumsuz hava koşulları (şiddetli rüzgar ve yağış) nedeniyle 20:30'dan 18:45'e çekildi.
- Maç saatinin erkene alınması, stadyum çevresinde taraftar grupları arasında gerginliğe ve kovalamacalara neden oldu.
- Güvenlik güçleri, olayları yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için önlemleri artırarak havaya uyarı ateşi açtı.
Süper Kupa finali öncesi kavga çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30’a alınırken; Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde beklenenden önce toplanan taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı.
İki takım taraftarlarının karşı karşıya geldiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güvenlik güçleri, olayları yatıştırmak için stat çevresinde önlemleri artırdı ve havaya uyarı ateşi açarak, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kontroller tribün girişlerinde de sıkılaştırıldı.
MAÇ SAATİ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DEĞİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali'ni, İstanbul’da beklenen şiddetli rüzgar ve yağış uyarıları nedeniyle erken saate çekti. Daha önce başlama saati 20.30 olarak açıklanan karşılaşma 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Derbide hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Süper Kupa Finali, sezonun en kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Final öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları, ortak basın toplantısında saygı ve rekabet vurgusu yapmıştı.