Turkcell Süper Kupa Finali öncesi İstanbul’da tansiyon yükseldi. Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, havaya uyarı ateşi açarak olaylara müdahale etti.

Süper Kupa finali öncesi kavga çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30’a alınırken; Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde beklenenden önce toplanan taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı.

İki takım taraftarlarının karşı karşıya geldiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güvenlik güçleri, olayları yatıştırmak için stat çevresinde önlemleri artırdı ve havaya uyarı ateşi açarak, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kontroller tribün girişlerinde de sıkılaştırıldı.

İstanbul’da Turkcell Süper Kupa finali öncesi gerilim yükseldi

MAÇ SAATİ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali'ni, İstanbul’da beklenen şiddetli rüzgar ve yağış uyarıları nedeniyle erken saate çekti. Daha önce başlama saati 20.30 olarak açıklanan karşılaşma 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Derbide hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı

Süper Kupa Finali, sezonun en kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Final öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları, ortak basın toplantısında saygı ve rekabet vurgusu yapmıştı.

