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Derbinin faturası ağır olacak! Rams Park'taki 5 temsilci rapor tuttu

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Derbinin faturası ağır olacak! Rams Park&#039;taki 5 temsilci rapor tuttu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar geceye damga vurmuştu. Rams Park'ta bulunan federasyon temsilcilerinin tüm olayları rapor ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek uzun süre unutulmayacak bir galibiyete imza atmıştı.

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Sarı-lacivertliler, maç sonu sahaya girerek derbi zaferini kutlamak istemişti.

Ali Koç'un maç sonrası stadyuma gelmesi ve yaşanan olaylar derbinin önüne geçmişti.

Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ın orta sahada bayrakla poz veren Fenerbahçeli futbolcuları engellemeye çalıştığı esnada darp edilmesi gündem olmuştu.

Derbinin faturası ağır olacak! Rams Park'taki 5 temsilci rapor tuttu - 1. Resim

TEMSİLCİLER RAPOR ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyuma gelmesinden sonra yaşanan olaylara tepki göstererek "Maç sonrası stattan ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel." ifadelerini kullanmıştı.

Derbi sonrası yaşanan olayları stadyumda rapor eden temsilcilerin ağıt bir fatura çıkaracağı konuşuluyor.

Geç saatlere kadar bekleyen 5 temsilcinin her şeyi kayıt altına aldığı öğrenildi.

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