Ali Koç 'Ucuz kabadayılığa yer yok' dedi! "Sistemi yerle bir edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e meydan okuyan Koç “Öyle arkamdan sallayıp kaçmak yok. Karşıma çık! Sizi de sisteminizi de yerle bir edeceğiz, az kaldı” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Galatasaray’ı kendi sahasında yenerek şampiyonluk hesaplarını son maça taşıyan Fenerbahçe, derbi zaferini kutlarken, başkan Ali Koç gecenin adamı oldu. Maç sonu yönetici arkadaşlarıyla birlikte sahaya inerek galibiyeti kutlamak isteyen Koç, “Cesaretin varsa gel buraya” diye kendisine seslenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e aynı yüksek perdeden cevap verdi; “Öyle arkamdan sallayıp kaçmak yok! Karşıma çık! Şurada sezonun bitmesine beş gün var. Nerede, ne zaman, nasıl istersen öyle çık!” ifadelerini kullandı.

KUTLAMA YAPTIRMADIK

Rams Park’ta futbol sisteminin bütün planlarını altüst ettiklerini söyleyen Koç “Fenerbahçe’ye karşı kurulan ittifak darmadağın oldu. Hedefleri bu maçta kutlama yapmaktı. Bundan çok eminlerdi. Onlarca sanatçı sessiz sedasız evine döndü. Fenerbahçe bu sezon altı derbinin dördünü kazandı, birinde berabere kaldı, birini kaybetti. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu gösterdi. Sahada takımımızı 10 kişi bırakmayı uygun gördüler ama yenemediler. Fenerbahçe sistemi de, hakemi de yendi. Bu sistemi yerle bir etmeye az kaldı” dedi.

BÜYÜKEKŞİ'YE SALVO! O KOLTUKTA HÂLÂ NASIL DURUYOR?

Başkan Ali Koç, “Mehmet Büyükekşi, son yıllarda ciddi anlamda korku filmi gibi bir yönetim sergiliyor, bizlere yaşatmadığı skandal kalmadı, Fenerbahçe’ye yaşatmadığı travma kalmadı. Riyad skandalı tek başına yeterliydi gitmesi için ama hâlâ pişkin pişkin oturuyor orada. Bir atasözü vardır; ‘Vurdumduymazı sopayla dürtmüşler bu tıkırtı nereden geliyor demiş.’ Tam da durum böyle” dedi.

BAKİ'YE NİYE SİNİRLENDİ? "SUS DEDİM Mİ SUSACAKSIN!"

Ali Koç, Rams Park’ta sadece Galatasaraylı yöneticiler ve görevlilerle değil kendi yöneticileriyle de kavga etti. Selahattin Baki’nin yakasına yapışıp “Sus dedim mi susacaksın” diye bağıran Koç, şaşırttı. Baki “Bana ‘Sen hiçbir şeye karışma’ diye tembihlemişti. Bir anlık kızgınlık oldu, ben de ‘Başkan beni mi buldun’ dedim. Aramızda kavga falan yok, anlık bir olay” dedi.

TORREİRA'YLA DALGA GEÇTİLER! KUSURSUZ ATLAYIŞ

Fenerbahçe camiası, Djiku’nun atılmasına sebep olan Lucas Torreira’ya da en az hakem Arda Kardeşler’e olduğu kadar tepkili. Sarı lacivertliler, kırmızı kartı getiren pozisyonu “Mükemmel atlayış” başlığıyla resmî hesaplarından paylaşırken olayın faul değil, hakemi aldatma olduğunu göstermeye çalıştı.

BAYRAĞA EL UZATINCA...

Rams Park’ta yaşanan kavganın kıvılcımı Fenerbahçe bayrağına yapılan saldırı oldu. Sarı lacivertliler, çimlerin ortasında bayrak açarak galibiyet kutlamaya kalktı. Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran ise bayrağı çekip almak istedi. İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal yumruklarla karşılık verdi, ortalık karıştı.

"İNTİKAM SOĞUK YENEN BİR YEMEKTİR!"

Avrupa basını derbiye geniş yer ayırdı. Marca, “Çağlar, Galatasaray karşısında Fenerbahçe’ye hayat verdi” derken Foot Mercato, “Fenerbahçe şampiyonluk yarışını canlandırdı” Tuttomeccato ise “İntikam soğuk yenen bir yemektir” başlıklarını kullandı.

ZAFERİN MİMARI KARTAL

Deplasmanda 10 kişi kaldıkları derbide Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe’de zaferin mimarlarından birisi de İsmail Kartal oldu. Özellikle rakibi Okan Buruk ile sık sık kıyaslanan ve yerden yere vurulan Kartal’ın eksiklere ve sahada eksik kalmasına rağmen yaptığı hamlelerle galibiyeti getiren isimdi. Soyunma odasında sevinç gözyaşları döken Kartal’ı oyuncuları omuzlara aldı.

GEBETAŞ: NE 70-80 KİŞİSİ?

Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, “Galatasaray algı yapıyor. Başkanımız 70-80 kişiyle stada geldiğini söylüyorlar. Mafya senaryosu yazıyorlar. Başkan tek geldi. Zaferi kutlamak istedi. Bayrağımıza el uzatılınca istenmeyen görüntüler yaşandı” sözlerini kullanırken, “Bu galibiyet kurmak istedikleri sisteme karşı alınmış bir zaferdir. Başkan bu zaferi kutlamak için doğal olarak sahaya girdi ve hakkıdır” dedi.